AS : Penguatan Kerja Sama AS-Jepang Ciptakan Sinergi dalam Kerja Sama Korsel, AS, dan Jepang

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Amerika Serikat (AS) mengharapkan bahwa penguatan kerja sama yang disepakati pada KTT AS dan Jepang di Washington D.C. pada 10 April waktu setempat akan menciptakan efek sinergi dalam kerja sama antara Korea Selatan, AS, dan Jepang.Hal itu disampaikan oleh Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan dalam pengarahan media pada hari Selasa (09/04) waktu setempat.Sullivan juga mengatakan, AS dan Jepang akan mengumumkan sejumlah tindakan terkait penguatan kerja sama pertahanan dan keamanan serta eksplorasi ruang angkasa pada KTT AS dan Jepang.Mengenai kemungkinan KTT Korea Utara dan Jepang, Sullivan menilai bahwa dari sudut pandang AS, diplomasi yang berbasis prinsip adalah hal yang baik, dan merupakan elemen penting dari keseluruhan strategi untuk melawan ancaman Korea Utara.Sullivan menyatakan AS telah bersiap melakukan diplomasi dengan Korea Utara sementara Pyongyang sama sekali tidak menunjukkan minat terhadap hal ini.Dia juga menekankan bahwa AS akan mempererat kerja sama dengan negara-negara sekutunya serta memperkuat kemampuan dan persiapannya di wilayah Indo Pasifik.