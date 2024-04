Photo : YONHAP News

Film "The Roundup: Punishment" menembus lebih dari 4 juta penonton bioskop pada hari Minggu (28/04).Berdasarkan keterangan dari Avio Entertainment, yang merupakan distributor film tersebut, film "The Roundup: Punishment" berhasil mencetak angka 4 juta penonton bioskop hanya dalam waktu lima hari sejak dirilis pada tanggal 24 April lalu.Film terbaru serial yang dibintangi oleh aktor Ma Dong-seok itu berhasil meraih 1 juta penonton bioskop hanya dalam waktu dua hari, dan 3 juta penonton bioskop dalam empat hari. Sementara pada hari Sabtu (27/04) film itu berhasil ditonton oleh 1.219.000 hanya dalam waktu satu hari saja.Film itu juga memiliki waktu yang sama dengan film serial sebelumnya "The Roundup: No Way Home" yang dirilis pada tahun 2023 yang juga berhasil menembus 4 juta penonton dalam waktu 5 hari setelah dirilis.Secara khusus, dari rentetan film-film yang tayang perdana pada tahun 2024, film "The Roundup: Punishment" berhasil membukukan angka 4 juta penonton lebih cepat daripada "Exhuma" yang juga mencapai prestasi tersebut dalam waktu 9 hari.Demikian film "The Roundup: Punishment" juga menjadi film tercepat pada tahun 2024 yang melampaui angka 4 juta penonton bioskop di Korea Selatan.