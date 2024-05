Ketua dan Pejabat Perusahaan Hiburan Korsel Terpilih Sebagai Pemimpin Pasar Musik Dunia

Photo : YONHAP News

Sejumlah ketua dan pejabat dari perusahaan hiburan di Korea Selatan terpilih sebagai pemimpin pasar musik dunia oleh Billboard Amerika Serikat.Di dalam daftar 2024 Billboard International Power Players, terdapat nama Ketua Bersama SM Entertainment Jang Cheol-hyuk dan Tak Young-jun, CAO SM Entertainment Lee Sung-su, Ketua Bersama Kakao Entertainment Joseph Jang, CEO HYBE Park Ji-won, Ketua Big Hit Music Shin Young-jae, GM HYBE Oh Yoo-jin, serta Ketua PLEDIS Entertainment Han Sung-soo.Secara khusus, Ketua Bersama SM Tak Young-jun, CAO dari SM LEe Sung-su, CEO HYBE Park Ji-won, dan Ketua Big Hit Music Shin Young-jae terpilih sebanyak tiga kali berturut-turut sejak tahun 2022 lalu.Billboard memperkenalkan daftar nama pemimpin pasar musik di wilayah kecuali AS atas nama international power players.Ditambahkan pula, peluncuran badan usaha gabungan antara Kakao Entertainment dan SM Entertainment untuk wilayah Amerika Utara pada tahun lalu memiliki makna yang penting.Sehubungan dengan HYBE, Billboard menyatakan bahwa HYBE merupakan perusahaan entertainment Korea Selatan pertama yang menerobos jumlah penjualan 2 triliun won sebagai perusahaan Korea Selatan.Billboard menjelaskan album 'Seven' oleh Jungkook BTS dan 'Like Crazy' oleh Jimin BTS menempati urutan puncak di Billboard Hot 100, serta album mini Seventeen 'FML' menjadi album K-pop yang paling laris dalam sejarah dunia dengan jumlah penjualan global mencapai 6,4 juta kopi.