Festival Film Internasional Jeonju Ke-24 Resmi Digelar Rabu, 1 Mei

Photo : KBS News

Gelaran Festival Film Internasional Jeonju (JIFF) ke-24 resmi dibuka di Jeonju, Korea Selatan pada hari Rabu (01/05). Festival ini akan berlangsung selama 10 hari hingga tanggal 10 Mei mendatang dengan menghadirkan 232 karya film dari 43 negara.JIFF dibuka dengan penayangan film "All the Long Nights" yang disutradarai oleh Miyake Sho dan ditutup dengan film "Matt and Mara" oleh Kazik Radwanski.Sebanyak 232 film akan diputar selama festival, termasuk 162 film layar lebar dan 70 film pendek.Selain penayangan 11 karya khusus Pixar, berbagai acara menarik lainnya juga akan digelar, seperti pameran arsip film. Tidak hanya itu, tur musik film juga akan diadakan di tempat-tempat wisata populer di kota Jeonju.