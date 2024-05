AS Akan Umumkan Sanksi Baru Atas Transfer Senjata dan Minyak Korut-Rusia

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa AS dan mitranya, termasuk Korea Selatan, akan mengumumkan sanksi-sanksi baru pada bulan ini untuk mencegah transfer senjata dan minyak bumi antara Korea Utara dan Rusia.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengatakan dalam konferensi pers pada hari Kamis (02/05), bahwa AS saat ini bekerja sama dengan mitranya, termasuk Korea Selatan, Inggris, Australia, Uni Eropa, Selandia Baru, dan Jepang, untuk mengumumkan penetapan sanksi baru yang terkoordinasi pada bulan ini.Miller mengatakan bahwa AS akan terus menjatuhkan sanksi terhadap semua pihak yang bekerja untuk memfasilitasi transfer senjata dan minyak mentah antara Rusia dan Korea Utara.Sebelumnya pada hari yang sama, Juru Bicara Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan bahwa Rusia telah mengirimkan lebih dari 165 ribu barel minyak sulingan ke Korea Utara pada bulan Maret saja. Ia menambahkan bahwa pengiriman Rusia ke Korea Utara tahun ini telah melampaui batas tahunan yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB.Di bawah sanksi DK PBB, Korea Utara dilarang mengimpor lebih dari 500 ribu barel produk minyak bumi olahan per tahun.