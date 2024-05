AS Keluarkan Peringatan Waspada Atas Serangan Peretas Korut, 'Kimsuky'

Photo : YONHAP News

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan peringatan bahwa peretas Korea Utara tengah mengirimkan e-mail yang menyamarkan nama pengirim kepada para pakar dan pejabat pemerintah AS, untuk mendapatkan bocoran informasi kebijakan AS terhadap Korea Utara.Kementerian Luar Negeri AS, Dewan Keamanan Nasional (NSA), dan Biro Investigasi Federal (FBI) mengeluarkan peringatan waspada keamanan dunia maya pada hari Kamis (02/05) waktu setempat, dengan mengatakan kelompok peretas Korea Utara 'Kimsuky' telah beraksi dengan mengirimkan e-mail setelah menamai diri mereka sebagai wartawan, ilmuwan, pakar Asia Timur, dan masih banyak lagi.Kimsuky adalah kelompok peretas di bawah Biro Umum Pengintaian dan menjadi subjek sanksi dari Kementerian Keuangan AS pada bulan Desember tahun lalu.Kemenlu AS menjelaskan bahwa, kelompok Kimsuky mencoba untuk meretas informasi terkait kebijakan luar negeri AS terhadap Korea Utara melalui e-mail, dokumen, peralatan, dan perangkat lainnya dari pejabat pemerintah, dan pihak terkait lainnya.Ditambahkan pula, cara peretasan Kimsuky kini semakin aktif, detail, dengan berbagai modus aksi peretasan.Seorang pejabat Kemenlu AS mengatakan bahwa Korea Utara terisolasi dari dunia global selama 4 tahun akibat COVID-19, dan hanya berpegang pada aksi peretasan untuk memperoleh berbagai informasi dari luar negeri.