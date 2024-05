Hyundai Motor Company Luncurkan Proyek Truk Berbahan Bakar Hidrogen

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor Company menyatakan pada hari Jumat (03/05) bahwa pihaknya tengah aktif menjalankan proyek truk berbahan bakar hidrogen di pasar Amerika Serikat (AS), dengan meluncurkan proyek penggunaan truk ramah lingkungan di pelabuhan California, NorCAL ZERO.NorCAL ZERO yang diluncurkan pada hari Kamis (02/05) adalah proyek bebas karbon di pelabuhan wilayah Amerika Utara yang diselenggarakan oleh California Air Resources Board (CARB), dan California Energy Commission (CEC).Hyuncai Motor Company terpilih sebagai penyedia truk komersial ramah lingkungan pada tahun 2021 lalu, serta mengambil bagian dalam pembentukan hydrogen mobility value chain melalui konsorsium dengan Center for Transportation and the Environment (CTE).Tahun lalu, Hyundai Motor Company memasok 30 unit truk listrik XCIENT Fuel Cell ke G.E.T Freight Corp, bisnis angkutan barang berbasis truk milik GLOVIS di Amerika.Truk-truk tersebut mengangkut kontainer dari Pelabuhan Oakland dan mengangkut kendaraan dari Pelabuhan Richmond.Menurut CTE, pasokan truk listrik tersebut bermanfaat untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 24 ribu ton sampai tahun 2028 mendatang dibandingkan truk diesel.Hyundai berencana untuk memasok 5 unit truk berbahan bakar hidrogen ke California mulai semester pertama tahun ini melalui kolaborasi dengan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA).Pihak Hyundai menyatakan bahwa proyek NorCAL ZERO merupakan pijakan yang penting dalam mewujudkan visi hidrogen oleh Hyundai Motor Company.