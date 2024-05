Korsel dan AS Akan Bahas Biaya Pertahanan Pada Pekan Depan di Seoul

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan mengadakan pembicaraan putaran kedua di Seoul pada pekan depan mengenai pembagian biaya untuk pemeliharaan Pasukan AS di Korea.Sebuah sumber diplomatik mengatakan kepada KBS bahwa, delegasi AS yang dipimpin oleh kepala negosiator, Linda Specht akan mengunjungi Korea Selatan untuk melakukan pembicaraan pada awal minggu depan. Dimana koordinasi tentang rincian jadwal saat ini sedang berlangsung.Dalam pembicaraan putaran kedua itu, kedua belah pihak diperkirakan akan memulai negosiasi dengan rinci dan mendalam, mengenai besaran kontribusi masing-masing pihak terhadap biaya pertahanan serta persyaratan kesepakatan baru.Kedua belah pihak diketahui telah membentuk tim negosiasi masing-masing pada awal Maret dan mengadakan pembicaraan putaran pertama di Hawaii dari tanggal 23 hingga 25 April untuk bertukar posisi dasar.Dalam perundingan Special Measures Agreement (SMA) pada tahun 2021, Korea Selatan setuju untuk menaikkan pembayaran sebesar 13,9% dari tahun 2019 menjadi 1,183 triliun won. Dimana SMA saat ini akan berakhir pada akhir tahun 2025.