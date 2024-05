Ekspor Korsel Naik 16,5% Dalam 10 Hari Pertama di Bulan Mei

Photo : YONHAP News

Nilai ekspor Korea Selatan mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 16,5% dalam periode tanggal 1 hingga 10 Mei lalu, akibat kinerja positif dari semikonduktor dan perkapalan.Melihat data awal yang diumumkan oleh Layanan Bea Cukai Korea pada hari Senin (13/05), jumlah ekspor Korea Selatan tercatat mencapai 16,811 miliar dolar AS dalam periode 10 hari pertama di bulan Mei ini, naik 16,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.Rata-rata ekspor harian pun tampak melonjak 16,5%. Terlebih lagi, tren peningkatan nilai ekspor bulanan juga terus berlanjut selama tujuh bulan berturut-turut sejak Oktober tahun lalu, bahkan tren serupa tetap terlihat di bulan Mei ini.Pengiriman semikonduktor meningkat 52%, dimana persentase semikonduktor dari total nilai ekspor negara ikut meningkat 4,2% dari periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi 17,9%. Ekspor kapal meroket 193,6%, sementara tren kenaikan pengiriman produk minyak mentah dan mobil pun juga terus berlanjut.Nilai ekspor ke Cina kembali melampaui ekspor ke Amerika Serikat, karena pengiriman ke Cina dalam periode yang disebutkan melonjak 9,7% dari tahun ke tahun.Di sisi lain, impor mengalami penurunan sebesar 6,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi 17,366 miliar dolar AS, sehingga defisit perdagangan dibukukan sebesar 554 juta dolar AS.