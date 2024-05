Jumlah Penonton Kumulatif Serial Film 'The Roundup' Tembus 40 Juta Orang

Photo : YONHAP News

Jumlah penonton kumulatif serial film aksi Korea Selatan 'The Roundup' yang dibintangi oleh Ma Dong-seok telah mencapai lebih dari 40 juta penonton.Menurut jaringan komputer terintegrasi untuk penjualan tiket di bioskop pada hari Selasa (14/05), film 'The Roundup: Punishment' telah ditonton oleh 87 ribu orang pada hari Senin (13/05) lalu, sehingga menempati urutan puncak di box-office Korea Selatan.Jumlah penonton kumulatif film 'The Roundup: Punishment' mencapai 9.824.000 orang, sehingga diperkirakan akan tembus 10 juta penonton pada hari Rabu (15/05) mendatang.Serial kedua dan ketiga dari fim 'The Roundup' juga telah ditonton oleh 12.690.000 orang dan 10.680.000 orang.Tercatatnya tiga film yang ditonton oleh lebih dari 10 juta penonton dalam satu serial film Korea Selatan merupakan kali pertama, apabila jumlah penonton serial keempat 'The Roundup: Punishment' melampaui angka 10 juta penonton.