Trump Bersikeras Untuk Menaikkan Beban Pertahanan Bagi Korsel

Photo : YONHAP News

Mantan Presiden AS Donald Trump tetap bersikeras untuk menaikkan pembagian biaya pertahanan bagi Korea Selatan, hingga melontarkan ancaman untuk menarik pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan.Di tengah meningkatnya kekhawatiran dalam hubungan Seoul dan Washington pasca pemilu presiden AS di bulan November mendatang, Duta Besar Korea Selatan untuk AS mengungkapkan bahwa pemerintah Seoul harus tetap waspada dan siap untuk menghadapi situasi dan kondisi apapun.Sebelumnya, pihak mantan Presiden Trump yang secara resmi telah menjadi calon presiden dari Partai Republik mengungkapkan bahwa, Korea Selatan hampir tidak menanggung beban biaya pertahanan dari biaya penempatan pasukan AS di Korea Selatan.Dalam menanggapi pernyataan yang keliru itu, Dubes Cho Hyun-dong diketahui sedang berupaya keras untuk menyampaikan posisi pemerintah Seoul melalui berbagai saluran diplomatik.Di sisi lain, Korea Selatan dan AS tengah mengadakan negosiasi baru untuk menentukan pembagian pendanaan pertahanan Korea Selatan yang akan diberlakukan mulai tahun 2026, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Biden sebelum pemilu presiden AS berlangsung.