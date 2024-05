Film 'The Roundup: Punishment' Berhasil Melampaui 10 Juta Penonton

Photo : YONHAP News

Film aksi kriminal 'The Roundup: Punishment' yang dibintangi oleh Ma Dong-seok telah berhasil melampaui 10 juta penonton pada hari Rabu (14/05) hanya 22 hari setelah perilisannya.Ini menandai pertama kalinya dalam sejarah perfilman Korea, sebuah serial film mencapai lebih dari 10 juta penonton dengan tiga film yang berbeda.Ma Dong-seok, yang juga dikenal sebagai Don Lee di Hollywood, juga telah menjadi aktor pertama di Korea yang membintangi enam film yang melampaui 10 juta penonton, termasuk 'Train to Busan', 'Along with Gods: The Two Worlds', 'Along with Gods: The Last 49 Days', dan tiga seri 'Roundup'.Bagian keempat dari seri ini menceritakan tentang detektif ulet Ma Seok-do, yang diperankan oleh Ma, saat ia melacak mantan tentara bayaran dan kepala dari sebuah jaringan perjudian online ilegal.Punishment' yang dibintangi oleh Ma Dong-seok telah menembus angka 1 juta penonton dalam waktu dua hari setelah perilisannya, 'The Roundup: Punishment' merupakan film kedua yang menarik lebih dari 10 juta penonton tahun ini, setelah 'Exhuma', dan merupakan film Korea ke-24 yang mencapai posisi tersebut.