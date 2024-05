Korsel dan AS Akan Mengadakan Pembicaraan SMA Ke-12 Pekan Depan

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan mengadakan pembicaraan sesi kedua di Seoul pada pekan depan, untuk membahas pembagian biaya pemeliharaan Pasukan AS di Korea.Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri mengatakan pada hari Kamis (16/05) bahwa jadwal untuk pembicaraan mengenai Perjanjian Tindakan Khusus (SMA) ke-12 telah ditetapkan pada hari Selasa (21/05) hingga Kamis (23/05) mendatang.Pejabat tersebut menegaskan kembali bahwa pemerintah berencana untuk melanjutkan konsultasi dengan prinsip, bahwa bagiannya untuk biaya pertahanan harus dijaga pada “tingkat yang wajar” untuk menciptakan kondisi yang stabil bagi pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan dan untuk memperkuat pertahanan gabungan Korsel-AS.Dalam sesi kedua perundingan, kedua belah pihak diharapkan dapat bernegosiasi dengan fokus mengenai besaran kontribusi masing-masing pihak terhadap biaya pertahanan dan persyaratan kesepakatan baru.Kedua belah pihak telah membentuk tim negosiasi masing-masing pada awal Maret lalu dan mengadakan sesi pertama perundingan di Hawaii dari tanggal 23 hingga 25 April untuk bertukar posisi dasar mereka.SMA saat ini diketahui akan berakhir pada akhir tahun 2025.