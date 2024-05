Kata 'Laut Timur' Akan Ditambahkan Pada 4 Monumen Peringatan Perang Korea di AS

Photo : YONHAP News

Kementerian Patriot dan Urusan Veteran Korea Selatan menyatakan bahwa, 4 dari 14 monumen Peringatan Partisipasi Perang Korea di Amerika Serikat (AS), yang memiliki tulisan Laut Jepang akan ditambahkan tulisan berbunyi 'Laut Timur'.Kementerian melaui Kedutaan Besar Korea Selatan secara konsisten telah melakukan permintaan resmi kepada pemerintah daerah dan Asosiasi Veteran Perang Korea setempat, untuk menuliskan nama Laut Timur bersama Laut Jepang, yang akhirnya disetujui oleh pihak AS.Hingga Mei tahun lalu, sebanyak 14 monumen Peringatan Partisipasi Perang Korea di AS menuliskan nama laut di sebelah timur Semenanjung Korea sebagai Laut Jepang, dan bukan Laut Timur.4 monumen yang baru memiliki tulisan Laut Timur adalah Maryland Korean War Memorial yang dibangun tahun 1990, Ohio Korean War Memorial Park yang dibangun pada tahun 1995, Lake County Korean War Memorial yang dibuat tahun 2003, dan Cayuga County Korean War Memorial yang dipasang pada tahun 2006.Ketika proses persiapan penerbitan buku bergambar yang berisikan foto-foto monumen peringatan partisipasi perang di luar negeri pada tahun 2010 saat peringatan 60 tahun Perang Korea, Kementerian mengetahui adanya kasus dimana hanya nama Laut Jepang saja yang ditulis tersendiri pada monumen peringatan partisipasi Perang Korea.Kementerian berencana untuk menambahkan nama Laut Timur pada monumen peringatan partisipasi Perang Korea di AS, yang saat ini hanya tertulis nama Laut Jepang.