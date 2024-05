AS Hapus Kuba Dari Daftar Negara Sponsor Terorisme

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah menghapus Kuba dari daftar negara yang mensponsori aktivitas terorisme.Menurut laporan Reuters pada hari Rabu (15/05) waktu setempat, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken telah menghapus nama Kuba dari daftar tersebut karena mempertimbangkan kerja sama Kuba dengan AS dalam masalah penegakan hukum.Akan tetapi, empat negara lainnya seperti Korea Utara, Iran, Suriah, dan Venezuela diketahui masih tetap tertulis dalam daftar tersebut.Sesuai dengan Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata dan Perintah Eksekutif Presiden nomor 13637, AS merilis daftar negara yang mensponsori aktivitas terorisme melalui Lembaran Negara, sekitar pertengahan hingga akhir Mei setiap tahunnya.AS melarang penjualan atau pemberian lisensi pasokan dan layanan pertahanan dari negaranya ke negara-negara yang dimasukkan dalam daftar tersebut.Korea Utara yang juga ditetapkan sebagai negara pendukung terorisme tetap tercantum dalam daftar tersebut sejak tahun 1997.