AS Umumkan Sanksi Baru Atas Transfer Senjata Korut-Rusia

Photo : YONHAP News

Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan sanksi terhadap lima individu dan entitas Rusia yang diduga terlibat dalam transfer senjata antara Korea Utara dan Rusia.Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS pada hari Kamis (16/05) mengumumkan sanksi terhadap dua individu Rusia dan 3 entitas yang berbasis di Rusia, karena memfasilitasi transfer senjata antara Moskow dan Pyongyang.Aset-aset yang ditargetkan di AS akan dibekukan dan transaksi mereka dengan AS juga akan dilarang.Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, Brian Nelson, mengatakan bahwa tindakan pada hari Kamis tersebut mencerminkan komitmen AS untuk menghentikan kerja sama militer Korea Utara yang semakin mendalam dengan Rusia.Ia menambahkan bahwa AS akan terus mengambil tindakan untuk meminta pertanggungjawaban para pihak yang berusaha memfasilitasi pengiriman senjata dan dukungan lainnya untuk membantu perang Rusia.Dalam sebuah pernyataan terkait, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller mengatakan pada hari Kamis bahwa Rusia telah menggunakan lebih dari 40 rudal balistik Korea Utara yang diimpor oleh Moskow untuk melawan Ukraina. Dimana hal itu merupakan pelanggaran langsung terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Korea Utara.