Photo : YONHAP News

CJ ENM mengumumkan pada hari Senin (20/05) bahwa film yang disutradarai oleh Jang Jun-hwan berjudul "Save the Green Planet!" dipastikan untuk dibuat kembali atau remake di Hollywood, Amerika Serikat dengan judul 'BUGONIA'.Film 'BUGONIA' akan digarap oleh sutradara Yorgos Lanthimos yang terkenal lewat film 'Poor Things' dan 'The Favourite' dengan dibintangi oleh Emma Strone. CJ ENM akan berkolaborasi sebagai co-produser dalam karya remake di Amerika.Film 'Save the Green Planet!' mengisahkan tentang Byeonggu yang dibintangi aktor Shin Hakyun, yang menculik seorang pria karena yakin pria tersebut adalah alien.Film yang ditayangkan di Korea Selatan pada tahun 2003 lalu sebagai film debut sutradara Jang, gagal untuk menarik penonton bioskop. Namun film ini terlambat mendapat perhatian dengan memenangkan serangkaian penghargaan di beberapa festival film domestik dan bahkan internasional, seperti Festival Film Fantastis Internasional Bucheon dan Festival Film Internasional Rotterdam.Diperkirakan proses produksi syuting film remake tersebut akan dimulai pada kuartal ketiga tahun 2024 ini.