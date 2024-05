Saldo Mata Uang Dolar AS di Bulan April Berkurang 4,4 Triliun Won

Photo : YONHAP News

Pada bulan April di saat nilai tukar mata uang won terhadap dolar AS melampaui level 1.400 won, jumlah tabungan dolar oleh residen di Korea Selatan berkurang senilai 3,2 miliar 60 juta dolar AS atau 4,4 triliun won dibandingkan satu bulan sebelumnya.Hal tersebut disebabkan karena jumlah perusahaan yang menggunakan dolar meningkat secara drastis.Menurut data dari Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Jumat (24/05), saldo tabungan untuk mata uang asing oleh residen di Korea Selatan dari bank devisa mencapai 91,3 miliar 50 juta dolar AS atau 125 triliun 149,5 miliar won.Khususnya, saldo mata uang dolar AS berkurang secara drastis senilai 3,2 miliar 60 juta, hingga mencapai 74,3 miliar 30 juta dolar AS.BOK menjelaskan bahwa saldo untuk mata uang dolar AS oleh perusahaan sangat berkurang akibat nilai tukar mata uang won yang cukup melemah.Selain itu, saldo untuk Euro dan Yen juga masing-masing berkurang senilai 550 juta dan 110 juta dolar AS.Saldo oleh perusahaan dan individu masing-masing berkurang senilai 3,5 miliar 40 juta dan 120 juta dolar AS.Saldo di bank domestik berkurang 2,3 miliar 40 juta dolar AS, namun saldo di kantor cabang dari bank luar negeri meningkat 1,3 miliar 20 juta dolar AS.