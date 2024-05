Menlu Cho Tae-yul Bertemu Dengan Mantan Menlu AS, Mike Pompeo

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul bertemu dengan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo yang mengunjungi Korea Selatan pada hari Kamis (23/05).Dalam pertemuan itu, kedua menteri bertukar pandangannya mengenai aliansi antara Korea Selatan dan AS, kerja sama antara Korea Selatan, AS dan Jepang, hingga masalah ekonomi, keamanan, dan nuklir Korea Utara.Menteri Cho mengapresiasi upaya mantan Menteri Pompeo yang berupaya keras untuk denuklirisasi Korea Utara serta pengembangan hubungan antara Korea Selatan dan AS ketika dirinya masih menjabat.Mantan Menteri Pompeo mengevaluasi bahwa hubungan aliansi antara dua negara tetaplah kuat, serta janji AS terkait sistem pencegahan yang diperluas terhadap Korea Selatan juga tidak akan berubah di masa depan.Kedua menteri juga mendiskusikan mengenai masalah Korea Utara termasuk upaya dalam mewujudkan denuklirisasi atau pelaksanaan KTT di bawah mantan pemerintahan Trump.Menurut Pompeo, kepemimpinan Presiden Yoon Suk Yeol untuk mengembangkan hubungan dengan Jepang cukup tinggi, sehingga kerja sama tiga negara sangatlah penting dengan berbasis pada upaya dan kemajuan hingga saat ini.