Presiden Yoon Bertemu Mantan Menlu AS Pompeo, Bahas Pengembangan Aliansi

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol bertemu dengan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, yang sedang mengunjungi Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam Konferensi Kepemimpinan Asia pada hari Kamis (23/05). Dalam pertemuan itu, mereka bertukar pandangan mengenai langkah pengembangan aliansi antara Korea Selatan dan AS serta situasi di Semenanjung Korea.Presiden Yoon mengapresiasi kinerja mantan Menteri Pompeo yang berupaya untuk meningkatkan kerja sama antara Korea Selatan dan AS, termasuk Korea Selatan, AS, dan Jepang sejak dulu, serta upaya dalam mewujudkan denuklirisasi Korea Utara.Ditambahkan pula, hubungan aliansi kedua negara kini berkembang menjadi aliansi keamanan ekonomi dan teknologi canggih.Menurut Yoon, aliansi antara Korea Selatan dan AS, serta kerja sama antara Korea Selatan, AS, dan Jepang memiliki kontribusi yang tinggi dalam mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di seluruh dunia termasuk Semenanjung Korea. Sehingga Yoon turut serta meminta perhatian yang konsisten dari mantan Menlu Pompeo.Mantan Menlu Pompeo kemudian menanggapi bahwa dirinya juga menilai aliansi kedua negara menjadi lebih kuat di bawah kepemimpinan Presiden Yoon yang memiliki nilai universal dengan AS. Dimana ia yakin bahwa aliansi kedua negara akan tetap berkembang terlepas dari situasi politik AS.Sehubungan dengan masalah Korea Utara, Pompeo berekspektasi tinggi atas kerja sama antara Korea Selatan, AS, dan Jepang, serta akan berupaya untuk meningkatkan perhatian dunia politik dan masyarakat AS terhadap Semenanjung Korea.