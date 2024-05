Korsel-AS Telah Menggelar Negosiasi SMA ke-12 Yang Produktif dan Praktis

Photo : YONHAP News

Penasihat Senior Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Linda Specht yang merupakan Perwakilan AS untuk negosiasi Perjanjian Khusus Pembagian Biaya Pertahanan (SMA) menyatakan bahwa, dua pihak telah menggelar pembahasan yang produktif dan praktis sehubungan dengan pertemuan sesi kedua SMA ke-12.Linda Specht mengapresiasi bahwa kedua negara tetap berupaya untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu perjanjian SMA yang dapat diterima oleh kedua negara untuk memperketat keamanan.Ditambahkan pula, dialog kali ini digelar sebagai salah satu langkah pertahanan bersama untuk menjaga perdamaian dan kemakmuran warga Korea Selatan dan AS, serta membuktikan janji AS terhadap alinasi dengan Korea Selatan.Kedua negara telah melakukan negosiasi sebanyak dua kali sejak tanggal 21 hingga 23 Mei lalu untuk menandatangani SMA yang menetapkan besaran tanggungan biaya pertahanan militer AS di Korea Selatan setelah tahun 2026 mendatang.