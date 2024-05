Upah Riil Pekerja Pada Q1 2024 Turun 1,7% Dibandingkan Tahun Lalu

Photo : YONHAP News

Upah riil bulanan rata-rata pekerja Korea Selatan pada kuartal pertama tahun ini mengalami penurunan sebesar 1,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.Menurut hasil survei dari Kementerian Perekrutan dan Ketenagakerjaan Korea tentang tenaga kerja perusahaan yang dirilis pada hari Kamis (30/05), ditemukan bahwa pada bulan Maret lalu, rata-rata upah bulanan per pekerja adalah 4,01 juta won, meningkat 113.000 won, atau 2,9% dibandingkan bulan Maret tahun lalu.Namun, upah riil per orang di bulan Maret, yang mencerminkan kenaikan harga barang sebesar 3,1%, adalah 3,52 juta won, turun 7.000 won dibandingkan bulan Maret tahun lalu.Melihat seluruh kuartal pertama tahun ini, rata-rata upah riil bulanan per pekerja, yang mencerminkan tingkat harga barang, adalah 3,71 juta won, turun 64.000 won dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Jam kerja per satu orang pekerja mencapai 153,9 jam, turun 12,2 jam dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Menurut keterangan Kementerian, hal itu disebabkan oleh berkurangnya 2 hari dalam jumlah hari kerja di kalender.Sementara rata-rata jam kerja bulanan per orang pada kuartal pertama tahun ini turun 2,8 jam menjadi 154,8 jam.