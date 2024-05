Presiden Korsel dan UEA Mengadopsi Deklarasi Bersama

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol dan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed bin Zayed Al Nahyan mengadopsi deklarasi bersama pada kesempatan kunjungan kenegaraan Presiden Mohamed ke Seoul.Dalam deklarasi itu, kedua pemimpin negara menilai tinggi penandatanganan resmi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) yang disepakati dalam kunjungan kali ini.Yoon dan Mohamed mengatakan bahwa mereka melihat potensi keuntungan bersama dan peluang pertumbuhan signifikan yang akan dibawa oleh CEPA ke UEA dan Korea Selatan. Dimana hal itu akan berfokus pada bidang-bidang utama dan memperluas investasi bersama.Selanjutnya, Korea Selatan telah kembali mengonfirmasi perjanjian UEA untuk melakukan investasi senilai 30 miliar dolar AS bagi Korea Selatan.Deklarasi bersama tersebut menyatakan bahwa kedua pemimpin mengevaluasi serangkaian inisiatif investasi bersama, termasuk janji UEA untuk menginvestasikan 30 miliar dolar AS di sektor-sektor strategis Korea Selatan pada Januari 2023, dan lembaga-lembaga UEA sedang mencari peluang investasi lebih dari 6 miliar dolar AS melalui kemitraan investasi strategis.Selain itu, dukungan penuh UEA terhadap kebijakan pemerintah Korea Selatan terhadap Korea Utara juga disertakan dalam deklarasi bersama itu.Kedua pemimpin negara tersebut mendesak Korea Utara untuk melanjutkan dialog dengan pihak-pihak terkait, memprioritaskan solusi diplomatik, dan melenyapkan senjata nuklirnya dengan cara yang lengkap, dapat diverifikasi, serta tidak dapat diubah.Dalam kategori energi nuklir damai, kedua pemimpin sepakat untuk mencari cara untuk meningkatkan kerja sama dalam proyek PLTN lanjutan, ekspansi bersama ke negara ketiga, rantai pasokan bahan bakar nuklir, dan PLTN modular kecil (SMR) berdasarkan kepercayaan yang dibangun melalui proyek energi nuklir Barakah.Di samping itu, Pemimpin Korea Selatan dan UEA juga membahas 19 poin yang menjadi kepentingan bersama, seperti pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pertanian, ruang angkasa, dan hak kekayaan intelektual, serta sepakat untuk memperkuat kerja sama kedua negara.