AS Tidak Berencana Menempatkan Senjata Nuklir di Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa pihaknya tidak berencana untuk menempatkan senjata nuklir di Semenanjung Korea.Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Vedant Patel mengatakan hal tersebut untuk menanggapi komentar dari Menteri Luar negeri Rusia, Sergey Lavrov yang menyebut bahwa apabila AS menempatkan misil di wilayah Asia-Pasifik, maka pihaknya akan mengambil langkah lanjutan.Wakil Jubir Patel juga menambahkan bahwa penempatan senjata nuklir di wilayah Indo-Pasifik tidak dipertimbangkan pada saat ini.Kementerian Luar Negeri AS mendesak seluruh negara untuk menaati resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Korea Utara sambil mengkritik peluncuran satelit pengintai militer Korea Utara yang dilakukan pada awal pekan ini.