Korsel, AS, dan Jepang Akan Menggelar Pertemuan Menteri Pertahanan di Singapura

Photo : KBS News

Menteri Pertahanan dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang akan menggelar pertemuan di Singapura pada hari Minggu (02/06) untuk membahas langkah kerja sama keamanan terhadap ancaman Korea Utara.Menteri Pertahanan Shin Won-sik berpartisipasi dalam Forum Keamanan Asia atau Shangri-La Dialogue yang digelar di Singapura selama tiga hari mulai hari Jumat (31/05) ini.Menteri Shin akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Jepang Kihara Minoru pada hari Minggu (02/06).Dalam pertemuan tersebut, ketiga menteri akan membahas langkah kerja sama penanganan ancaman dan provokasi Korea Utara seperti kegagalan peluncuran satelit mata-mata militer, peluncuran rudal balistik, dan lainnya.Mereka juga akan mengevaluasi hasil pengoperasian sistem pembagian peringatan misil Korea Utara yang telah dilaksanakan sejak bulan Desember lalu.Pada hari yang sama, pertemuan bilateral antara Menteri Pertahanan Korea Selatan dan AS juga akan digelar untuk membahas langkah peningkatan sistem pencegahan yang diperluas AS terhadap sekutunya di Asia.Sementara itu, Menteri Pertahanan Shin juga dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan dari sejumlah negara, seperti Filipina, Perancis, dan beberapa negara lainnya pada hari Sabtu (01/06), setelah pertemuan dengan Menteri Pertahanan Kanada di hari Jumat untuk membahas langkah kerja sama di sektor pertahanan dan militer.