Film 'The Housemaid' Terpilih Sebagai Film Terbaik Dari Para Pakar

Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan berjudul 'The Housemaid' yang disutradarai oleh Kim Ki-young tahun 1960 lalu berhasil menempati urutan puncak di antara 100 film Korea yang dipilih oleh para pakar.Korean Film Archive mengumumkan 100 film Korea yang dipilih oleh 240 orang pakar film dalam menyambut genap 50 tahun pendiriannya.Menurut hasil survei, film 'The Housemaid' tahun 1960 karya sutradara Kim Ki-young berhasil menempati urutan puncak, kemudian 2 film karya sutradara Bong Joon-ho yaitu 'Memories of Murder' tahun 2003 dan 'Parasite' tahun 2019 masing-masing menempati urutan kedua dan ketiga.Film 'The Housemaid' menempati urutan puncak sebagai film yang dipilih oleh 171 pakar film yang terdiri dari peneliti, kritikus, programmer, dan lainnya. Sementara film 'Memories Of Murder' menempati urutan puncak sebagai film yang dipilih oleh 69 orang pembuat film seperti sutradara, produser, dan lainnya.Survei tersebut dilakukan berdasarkan film yang dibuat dan beredar sejak tahun 1934 hingga 2022 dan mencakup film panjang, film dokumenter, film independen, hingga animasi.