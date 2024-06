Rapat Sesi Ketiga NCG Akan Berlangsung di Seoul Pada 10 Juni

Photo : YONHAP News

Grup Konsultasi Nuklir (NCG) sesi ketiga antara Korea Selatan dan Amerika Serikat akan berlangsung di Seoul pada tanggal 10 Juni mendatang.Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa Direktur Senior Urusan Kebijakan Pertahanan di Kementerian Pertahanan, Cho Chang-rae dan Pelaksana Tugas Asisten Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Kebijakan Luar Angkasa Vipin Narang akan memimpin rapat tersebut.Dua negara akan mengevaluasi perkembangan kesepakatan selama satu tahun lalu, termasuk proses pembagian informasi intelijen, proses kesepakatan militer ketika krisis atau perang, integrasi kemampuan militer tradisional dan nuklir, dan sejumlah indikator lainnya.Selain itu, langkah penguatan pencegahan Korea Utara yang dikeluarkan oleh Korea Selatan dan AS melalui pembahasan kali ini, mendapat banyak perhatian di tengah situasi dimana Korea Utara semakin meningkatkan provokasi, seperti peluncuran satelit pengintai militer, pengiriman balon sampah ke Korea Selatan, serangan gangguan GPS, dan lainnya.NCG yang merupakan badan konsultasi untuk membahas sistem pencegahan yang diperluas AS terhadap Korea Selatan, resmi diluncurkan pada bulan April tahun lalu dalam menyambut genap 70 tahun aliansi antara Korea Selatan dan AS.Rapat sesi pertama dan kedua NCG telah diselenggarakan oleh Dewan Keamanan Nasional dua negara, namun rapat sesi ketiga akan ditangani oleh Kementerian Pertahanan dua negara untuk membahas langkah yang lebih konkret.