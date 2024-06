Netflix Mengoreksi Subtitle Bahasa Spanyol Tentang Laut Timur Dalam Serial 'The 8 Show'

Photo : YONHAP News

Netflix tengah mengoreksi subtitle berbahasa Spanyol untuk drama serial berjudul 'The 8 Show', karena pihaknya salah menerjemahkan 'Laut Timur' sebagai 'Laut Jepang.'Netflix menyatakan pada hari Selasa (04/06) bahwa pihaknya mengoreksi subtitle 'Laut Timur' yang salah disebutkan oleh aktor di dalam drama serial 'The 8 Show' sebagai 'Laut Jepang'.Ditambahkan pula, pihaknya akan meninjau kembali apakah terdapat kasus serupa dan melakukan segala upaya untuk menerjemahkannya kembali dengan teliti di masa depan.Subtitle yang sempat menimbulkan kontroversi tersebut mencuat karena penerjemahan yang salah yaitu 'mar del Japon' dalam bahasa Spanyol yang berarti 'Laut Jepang' di dalam serial 'The 8 Show' yang dirilis pada tanggal 17 Mei lalu, ketika aktor Ryu Jun-yeol menyanyikan lagu kebangsaan Korea.Profesor Seo Gyeong Deok dari Universitas Sungshin mengatakan bahwa dirinya mengetahui hal tersebut karena banyak netizen yang melaporkannya, dan segera mengirimkan email protes kepada pihak Netflix.Profesor Seo mengirimkan email yang berisikan nama laut antara Korea dan Jepang yang disebut sebagai Laut Timur sejak 2.000 tahun lalu, sehingga Netflix diminta untuk segera mengoreksinya agar para penonton di seluruh dunia tidak salah mendapatkan informasi.