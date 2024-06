Dialog Keamanan Ekonomi Korsel-AS-Jepang Ke-4 Berlangsung di San Diego, AS

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang menggelar Dialog Keamanan Ekonomi ke-4 di San Diego, AS pada hari Rabu (05/06) waktu setempat.Ketiga negara itu membahas langkah-langkah untuk memperkuat kerja sama di 4 bidang, yakni rantai pasokan, teknologi inti yang sedang berkembang, digital, dan keamanan infrastruktur.Pertemuan kali ini dihadiri oleh Direktur Ketiga dari Badan Keamanan Nasional Korea Selatan, Wang Yun-jong dan mitranya dari AS, Tarun Chhabra serta Yasuo Takamura dari Jepang.Ketiga perwakilan itu meninjau agenda kerja sama yang telah dibahas melalui tiga sesi dialog keamanan ekonomi sejak Februari tahun lalu, dan membahas arah perkembangannya ke depan.Pertama-tama, untuk bidang rantai pasokan, ketiga negara menilai bahwa hubungan 'Sistem Peringatan Dini (EWS)' antara kantor keamanan telah diterapkan secara substansial dan memutuskan untuk menjajaki rencana investasi bersama di sektor mineral inti.Untuk bidang teknologi inti yang sedang berkembang, mereka akan menyerukan para ahli dari masing-masing negara untuk segera membuat proyek penelitian bersama, karena perjanjian pemerintah untuk kerja sama penelitian bersama antara lembaga penelitian nasional ketiga negara telah ditandatangani pada bulan April lalu.Untuk bidang digital, mereka memutuskan untuk terus mendiskusikan cara-cara dalam membangun 'tata kelola AI global' yang mencerminkan tiga nilai utama, yaitu keamanan, inovasi, dan inklusi, yang disepakati dalam gelaran 'AI Seoul Summit' yang diadakan pada bulan lalu.Ketiga pihak tersebut kemudian sepakat untuk menggelar pertemuan selanjutnya pada semester kedua tahun ini.