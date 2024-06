Korsel-AS Menggelar Negosiasi Sesi Ketiga SMA Ke-12 di Washington Pekan Ini

Photo : KBS News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada hari Jumat (07/06) menyampaikan bahwa Korea Selatan dan AS akan menggelar pertemuan sesi ketiga untuk membahas Perjanjian Khusus Pembagian Biaya Pertahanan (SMA) ke-12 di Washington dari hari Senin (10/06) hingga Rabu (12/06) waktu setempat.Penasihat Senior Kementerian Luar Negeri AS, Linda Specht yang merupakan Perwakilan AS untuk negosiasi SMA mengumumkan hal tersebut, dengan mengatakan bahwa delegasi AS berharap agar kedua pihak dapat terus berupaya untuk meraih tujuan yang bisa diterima bersama demi meningkatkan keamanan.Demikian pertemuan SMA ke-12 yang tengah dilanjutkan itu bertujuan untuk menetapkan besaran tanggungan Korea Selatan dari biaya pertahanan pasukan militer AS yang ditempatkan di Korea Selatan setelah tahun 2026 mendatang.Sebelumnya, Seoul dan Washington telah menggelar pertemuan sesi pertama dan kedua masing-masing di Hawaii pada tanggal 23-25 April dan di Seoul pada tanggal 21-23 Mei lalu, untuk bertukar pendapat mereka. Negosiasi berikutnya diselenggarakan 18 hari setelah gelaran pertemuan sesi kedua sebelumnya.