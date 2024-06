Album Mini Terbaru ATEEZ Menduduki Posisi Kedua Billborad 200

Photo : YONHAP News

Album mini terbaru boy grup ATEEZ, bertajuk “GOLDEN HOUR: Part. 1” berhasil menduduki posisi kedua Official Albums Chart, dalam tangga lagu Billboard 200 pekan ini.Dikutip dari tangga lagu Billboard Amerika Serikat pada hari Minggu (09/06) waktu setempat, album terbaru ATEEZ itu laris terjual sebanyak 131 ribu kopi, dan membuat ATEEZ berhasil mencetak rekor baru di tangga lagu mereka.Tidak hanya "GOLDEN HOUR: PART.1", bahkan 4 album lainnya milik ATEEZ pun berhasil masuk dalam posisi tiga teratas dalam Billboard 200, yang memecahkan rekor dalam penjualan jutaan untuk keempat kalinya berturut-turut.Sementara itu, ATEEZ dijadwalkan akan melakukan world tour mereka bertajuk, "Toward The Light: Will To Power" di 10 kota Amerika Serikat, yang dimulai dengan konser di Tacoma Dom pada tanggal 14 Juli mendatang.