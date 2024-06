Pertemuan Sesi Ketiga NCG Korsel-AS Berlangsung di Seoul Senin Ini

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mengadakan pertemuan sesi ketiga Grup Konsultasi Nuklir (NCG) di Seoul pada hari Senin (10/06).Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan Korea Selatan untuk Kebijakan Pertahanan, Cho Chang-rae dan Wakil Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Kebijakan Luar Angkasa,Vipin Narang. Selain itu turut hadir pula para pejabat dari Dewan Keamanan Nasional kedua negara, para pejabat pertahanan, pejabat intelijen dan kebijakan luar negeri.Kedua belah pihak tengah meninjau perkembangan selama satu tahun terakhir di berbagai bidang, termasuk prosedur pembagian intelijen, prosedur konsultasi untuk krisis nuklir, dan kemampuan integrasi konvensional dan nuklir.Pertemuan tersebut berlangsung ketika Korea Utara yang akhir-akhir ini aktif dalam berbagai provokasi, seperti peluncuran satelit pengintai militer, pengiriman balon-balon berisi sampah ke Korea Selatan, dan serangan gangguan sinyal GPS. Demikian perhatian sedang tertuju pada langkah-langkah peningkatan pencegahan yang diperluas terhadap Korea Utara, yang akan dirilis oleh Korea Selatan dan AS selama pertemuan itu.NCG, yang merupakan sebuah badan bilateral untuk membahas langkah-langkah dalam memperkuat pencegahan AS yang diperluas antara Seoul dan Washington, dibentuk berdasarkan Deklarasi Washington yang dicapai para pemimpin kedua negara di Washington pada bulan April tahun lalu.Sebelumnya dalam pertemuan sesi kedua yang digelar di AS pada bulan Desember tahun lalu, keduanya sepakat untuk membuat pedoman perencanaan dan operasi strategis nuklir hingga pertengahan tahun ini, dan akan membangun sistem pencegahan terpadu yang diperluas, yang disebut sebagai payung nuklir lewat pedoman tersebut.