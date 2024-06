Rapat Ketiga Komisi Upah Minimum Berlangsung Hari Selasa

Photo : YONHAP News

Komisi Upah Minimum menggelar rapat ketiga pada hari Selasa (11/06) untuk membahas upah minimum tahun depan.Dalam rapat itu pihak buruh dan perusahaan diperkirakan berdebat sengit untuk menerapkan upah minimum terhadap pihak yang bekerja di platform atau bidang khusus.Komisi Upah Minimum membahas satuan pemberian upah minimum, mulai dari per jam, per hari, per pekan, dan bahkan per bulan, dengan penerapan upah minimum yang sesuai dengan jenis usaha dan jumlah upah.Pada saat ini, upah minimum yang ditetapkan adalah berbasis upah per jam, sehingga upah minimum tahun ini mencapai 9.860 won per jam atau 2.060.000 won per bulan.Namun pada tahun ini, pihak buruh mengklaim perlunya untuk menerapkan upah minimum secara terpisah dengan pihak yang bekerja di platform atau bidang khusus seperti jasa antar makanan, sehingga pihak buruh dan perusahaan tengah berdebat akan hal itu.Rapat pleno Komisi Upah Minimum berubah secara tertutup setelah mempublikasikan pidato sambutan dari anggota komisi, namun pihak buruh menuntut untuk mempublikasikan seluruh isi rapat.Sementara batas waktu resmi untuk menetapkan upah minimum akan jatuh pada tanggal 27 Juni mendatang, namun diperkirakan batas waktu itu akan lewat.