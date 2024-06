Jin BTS Selesai Menjalani Wamil dan Disambut Anggota BTS Lainnya

Photo : YONHAP News

Anggota tertua grup BTS, Jin telah resmi menyelesaikan masa tugas wajib militernya selama 18 bulan pada hari Rabu (12/06), dan dirinya turut disambut serta dirayakan bersama dengan anggota BTS lainnya.Jin meninggalkan pos penjagaan sekitar pukul 08.50 pagi setelah menerima tepuk tangan dari rekan-rekan prajuritnya di Pusat Pelatihan Perekrutan Divisi Infanteri ke-5 di kabupaten Yeoncheon, Provinsi Gyeonggi.Lima anggota BTS lainnya seperti RM, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook yang telah mengajukan cuti, tampak berkumpul di Yeoncheon untuk menyambut Jin yang telah menyelesaikan wajib militernya. Terlebih RM secara pribadi membawa saksofon dan memainkan lagu hit ‘Dynamite’ untuk menyambut kakak tertuanya.Namun, sayangnnya, salah satu anggota lainnya, Suga tidak dapat turut berkumpul karena situasiya kurang menguntungkan untuk datang ke Yeoncheon pada hari itu. Meski begitu, dalam akun media solisl remsi BTS pada hari Rabu, total ketujuh anggota BTS kemudian terlihat berkumpul bersama.Jin mendaftarkan diri untuk wajib militer pada bulan Desember 2022 dan memulai bertugas sejak saat itu. Sehingga Jin menjadi anggota BTS pertama yang memulai wajib militernya sebagai instruktur di pusat pelatihan Divisi Infanteri ke-5.Setelah Jin, J-Hope akan menyelesaikan wajib militernya pada bulan Oktober mendatang, dan ketujuh anggota seluruhnya akan menyelesaikan wajib militer mereka pada bulan Juni tahun 2025.Sementara itu, Jin akan melanjutkan jadwalnya sebagai anggota BTS dalam acara spesial untuk para penggemar, yaitu Festa 2024, yang akan diselenggarakan pada hari Kamis (13/06) besok, bertepatan dengan hari peringatan ke-11 BTS.Jin akan mengadakan sesi pelukan ringan dengan para penggemar yang hadir di Jamsil Indoor Sports Stadium. Acara ini akan digelar dengan terdiri dari dua bagian.BTS berencana untuk melanjutkan aktivitas grup secara penuh, termasuk album peringatan 10 tahun 'The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever', ketika semua anggota telah menyelesaikan tugas wamil mereka di tahun depan.