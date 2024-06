Lonjakan Aktivitas di Sinpo Menunjukkan Potensi Persiapan Tes SLBM Korut

Photo : YONHAP News

Lembaga think tank AS mengamati adanya lonjakan aktivitas yang berhubungan dengan kapal selam di galangan kapal Sinpo, Korea Utara, dan menyebut bahwa Korea Utara berpotensi akan melakukan uji coba rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM) pada musim panas ini.Mengutip citra satelit, situs web Beyond Parallel yang dioperasikan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan pada hari Kamis (13/06) bahwa selama lima minggu terakhir, telah terjadi lonjakan aktivitas yang luar biasa di Sinpo.Beyond Parallel mengatakan bahwa Korea Utara telah melakukan pergerakan kapal selam rudal balistik (SSB) Hero Kim Kun Ok, kapal selam rudal balistik eksperimen 8.24 Yongung (SSBA), dan kapal tongkang uji coba rudal selam.Situs web tersebut mengatakan bahwa ketiga kapal itu mewakili elemen inti dari program pengembangan kapal selam rudal balistik, SLBM, dan rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam (SLCM) Korea Utara.Situs itu menambahkan bahwa tingkat aktivitas secara keseluruhan itu kemungkinan besar merupakan tanda-tanda dimulainya uji coba laut untuk kapal selam Kim Kun Ok pada musim panas ini, dan persiapan dimulainya kembali uji coba penerbangan SLBM dan SLCM, atau keduanya.Disebutkan pula tingkat aktivitas dan keberhasilan yang dicapai kapal-kapal tersebut akan sangat memengaruhi pengembangan teknologi, desain, dan prosedur operasional kapal selam Korea Utara di masa depan.