Korsel, AS, dan Jepang Akan Menggelar Latihan Militer 'Freedom Edge' Akhir Bulan Ini

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang akan menggelar latihan militer gabungan pertama 'Freedom Edge' pada akhir bulan Juni ini.Gelaran latihan militer ketiga negara tersebut ditafsirkan sebagai pesan peringatan terhadap Korea Utara di tengah rencana kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Korea Utara pada awal pekan depan, dan meningkatkan kerja sama militer antara kedua negara.Militer Korea Selatan menyatakan pada hari Jumat (14/06) bahwa Korea Selatan, AS, dan Jepang tengah mengatur jadwal terkait periode latihan, volume, dan skenario latihan.Dalam latihan tersebut, diperkirakan kapal induk Angkatan Laut AS, Theodore Roosevelt (CVN-71) akan turut terlibat dan berlabuh di kota Busan.Pemimpin dari ketiga negara telah sepakat untuk melakukan latihan militer peningkatan kerja sama keamanan tiga negara, yang disepakati dalam gelaran KTT trilateral di Camp David pada bulan Agustus tahun lalu.