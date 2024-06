Menlu Korsel dan AS Bahas Langkah Lanjutan Atas Hasil Pertemuan Korut-Rusia

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Tae-yul mengadakan pembicaraan via telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Tony Blinken di New York pada malam hari Kamis (20/06) waktu setempat, untuk membahas langkah lanjutan terkait hasil pertemuan antara Korea Utara dan Rusia.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pada hari Jumat (21/06) bahwa kedua menteri itu mengkritik keras penandatanganan perjanjian kemitraan strategis dan komprehensif antara Korea Utara dan Rusia, serta kesepakatan peningkatan kerja sama militer dan ekonomi antara kedua negara tersebut yang sangat mengancam kestabilan dan perdamaian di Semenanjung Korea.Menteri Cho menekankan bahwa segala bentuk kerja sama yang dapat meningkatkan kekuatan militer Korea Utara adalah bentuk pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB.Ia kemudian menjelaskan bahwa Korea Selatan dan AS harus melakukan kerja sama secara yang erat untuk memimpin langkah lanjutan dunia internasional.Menteri Tony Blinken kemudian mengatakan bahwa dirinya mendukung pengambilan langkah keamanan yang adil dalam menghadapi ancaman Korea Utara, serta akan terus melakukan kerja sama dengan Korea Selatan yang berbasis pada hubungan aliansi dua negara.Ditambahkan pula, AS juga akan mempertimbangkan kembali berbagai langkah secara aktif untuk menghadapi ancaman Rusia dan Korea Utara yang mengganggu perdamaian internasional termasuk Semenanjung Korea.Kedua pihak sepakat untuk tetap memantau perkembangan dan situasi terkini serta berupaya untuk meningkatkan kerja sama keamanan antara Korea Selatan, AS dan Jepang sambil memperkuat komitmen "sistem pencegahan yang diperluas" AS terhadap sekutunya di Asia.