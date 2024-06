Korsel, AS, Jepang Akan Menggelar Pertemuan Tingkat Menteri Industri Perdana Pekan Ini

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang akan mengadakan pertemuan tingkat menteri industri pertama mereka di Washington pekan ini.Menurut Kementerian Perindustrian Korea Selatan pada hari Minggu (23/06) Menteri Perindustrian Ahn Duk-geun akan melakukan kunjungan lima hari ke Washington, D.C., mulai hari Senin (24/06) ini untuk menghadiri pertemuan dan pembicaraan lainnya.Pertemuan tingkat menteri industri pertama yang dijadwalkan pada hari Rabu (26/06) itu dilakukan setelah para pemimpin dari ketiga negara sepakat untuk meluncurkan pertemuan menteri perdagangan dan industri baru di Camp David, Maryland, pada bulan Agustus tahun lalu.Ahn akan duduk untuk pembicaraan perdana dengan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo dan Menteri Perdagangan Jepang Ken Saito untuk mengadakan diskusi mendalam tentang keamanan ekonomi dan cara-cara memperkuat kerja sama industri tiga arah.Ketiga pihak juga akan meluncurkan platform pertemuan bisnis trilateral yang akan dipimpin oleh organisasi ekonomi ketiga negara dalam meningkatkan kerja sama di antara sektor swasta.Selama kunjungan ke AS, Ahn juga akan mengadakan pembicaraan empat mata dengan Raimondo dan pejabat senior industri dan energi AS lainnya untuk membahas upaya dalam memperkuat kerja sama bilateral di sektor industri dan energi.Ahn juga akan menghadiri pertemuan tingkat menteri kedua dari Rantai Pasokan dan Dialog Komersial Korea Selatan-AS.