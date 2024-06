Korsel dan AS Akan Lanjutkan Perundingan Pembagian Biaya Pertahanan Pekan Ini

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan melanjutkan pembahasan sesi keempat untuk memperbarui perjanjian pembagian biaya pertahanan untuk penempatan Pasukan AS di Korea Selatan (USFK).Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Seoul mengatakan pada hari Senin (24/06) bahwa perundingan untuk Perjanjian Tindakan Khusus ke-12 (Special Measures Agreement/SMA) akan berlangsung selama tiga hari mulai hari Selasa (25/06) besok di Seoul.Pejabat itu menyampaikan bahwa pemerintah berencana untuk melangsungkan konsultasinya berdasarkan prinsip bahwa bagian biaya pertahanan itu harus dijaga pada tingkat yang wajar, untuk menciptakan kondisi yang stabil bagi pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan dan untuk memperkuat postur pertahanan bersama Korea Selatan dan AS.Delegasi kedua negara telah mengadakan perundingan sesi pertama di Hawaii pada bulan April, dan kemudian perundingan berikutnya berlanjut pada akhir bulan Mei di Seoul serta awal bulan Juni ini di Washington D.C.