Kapal Induk AS 'USS Theodore Roosevelt' Tiba di Pelabuhan Kota Busan

Photo : YONHAP News

Sebuah kapal induk bertenaga nuklir milik Amerika Serikat (AS), USS Theodore Roosevelt, telah berlabuh di kota pelabuhan Busan, Korea Selatan. Kehadiran kapal induk AS ini ditujukan untuk berpartisipasi dalam latihan militer gabungan antara Korea Selatan, AS, dan Jepang pada bulan ini.Menurut militer Korea Selatan, termasuk Komando Operasi Angkatan Laut pada hari Sabtu (22/06), kunjungan kapal induk USS Theodore Roosevelt ini dilakukan sekitar tujuh bulan, bersama kunjungan kapal induk AS lainnya, yaitu USS Carl Vinson di pelabuhan Busan.Kapal induk AS tersebut akan mengikuti latihan multidomain trilateral pertama yang bernama "Freedom Edge" pada akhir bulan ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kerja sama keamanan dalam melawan ancaman Korea Utara di tengah peningkatan kerja sama militernya dengan Rusia.Kedatangan kapal induk AS tersebut juga dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama yang disepakati dalam pertemuan menteri pertahanan Korea Selatan dan AS, serta pertemuan tahap ketiga Kelompok Konsultasi Nuklir Korea Selatan dan AS untuk pencegahan yang diperluas yang permanen dan kokoh.