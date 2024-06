Korsel Masuk Kategori Negara Tier 1 Dalam Penanganan Kasus Perdagangan Manusia

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dikategorikan sebagai negara 'Tier 1' dalam laporan evaluasi pemberantasan perdagangan manusia masing-masing negara oleh Amerika Serikat (AS).Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan laporan perdagangan manusia 2024 pada hari Senin (24/06) waktu setempat, dan mengategorikan 33 negara yang meliputi Korea Selatan, AS, Inggris, Taiwan, Australia, Perancis, dan lainnya sebagai negara Tier 1.Negara Tier 1 adalah kelompok negara yang memenuhi persyaratan Trafficking Victims Protection Act atau TVPA di AS yang dibuat untuk memberantas tindak perdagangan manusia.Korea Selatan berhasil masuk ke dalam daftar negara Tier 1 untuk pertama kali dalam tiga tahun, setelah turun kategori ke negara Tier 2 untuk pertama kali dalam 20 tahun pada tahun 2022 lalu.Kemenlu AS menjelaskan bahwa pemerintah Korea Selatan berhasil memenuhi standar dasar untuk memberantas tindak perdagangan manusia, seperti investigasi terhadap kasus perdagangan manusia, peningkatan kasus yang menjatuhkan hukuman atas kejahatan perdagangan manusia, langkah untuk menegaskan identifikasi korban, dan lain sebagainya.Namun, Kemenlu AS mengevaluasi bahwa pemerintah Korea Selatan belum sepenuhnya melakukan investigasi kasus perdagangan manusia di sektor ketenagakerjaan khususnya di bidang penangkapan ikan, dan tidak memeriksa masalah yang dialami oleh kalangan rentan termasuk tenaga kerja asing di Korea Selatan.Sementara itu, Korea Utara dikategorikan sebagai negara Tier 3 dan berada di peringkat terburuk selama 22 tahun bersama negara lain seperti Cina, Rusia, Kuba, Afghanistan, Iran, Suriah dan lainnya. Dimana Jepang masuk dalam kategori negara Tier 2.Evaluasi mengenai upaya pemberantasan perdagangan manusia dilakukan kepada 188 negara di dunia mulai tanggal 1 April tahun 2023 hingga tanggal 31 Maret tahun 2024 ini.