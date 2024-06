Pegolf Yang Hee-young Naik Peringkat Ke-5 Dunia, Amankan Tiket Olimpiade Paris

Photo : YONHAP News

Setelah memenangkan KPMG Women's PGA Championship, turnamen utama ketiga di musim LPGA Tour, di Sahalee Country Club di Sammamish, Washington, AS pada hari Senin (24/06) waktu setempat, Pegolf Korea Selatan Yang Hee-young naik peringkat ke posisi 5 dunia.Yang Hee-young atau yang juga akrab disapa Amy Yang naik 20 peringkat ke posisi 5 dalam peringkat dunia, dari posisi 25 pada pekan lalu.Dengan prestasi tersebut, Yang telah mengamankan tempatnya di Olimpiade Paris tahun ini, yang akan diputuskan berdasarkan peringkat dunia pada pekan ini.Maksimal empat pemain dari satu negara dapat lolos ke Olimpiade Paris untuk cabang golf putri berdasarkan peringkat dunia yang dirilis, dengan dua pemain per negara yang berada di peringkat 15 ke bawah.Korea Selatan diketahui memiliki tiga pemain golf di peringkat 15 besar, dengan Ko Jin-young yang berada di urutan ketiga, Yang Hee-young di urutan kelima, dan Kim Hyo-joo di urutan ke-13, yang berarti tiga dari mereka akan berangkat ke Paris.Dalam hal jumlah pemain berdasarkan negara yang berada di posisi 15 besar, Amerika Serikat memiliki tiga pemain yaitu Nelly Korda di urutan pertama, Lilia Vu urutan kedua, dan Rose Zhang di posisi ke-9. Sementara Cina memiliki dua pemain, yaitu Yin Ruoning di urutan keempat dan Lin Xiyu urutan ke-15.Yang Hee-young akan kembali ke panggung Olimpiade setelah 8 tahun pasca Olimpiade Rio de Janeiro 2016, sementara Ko Jin-young dan Kim Hyo-joo akan bertanding di Olimpiade kedua mereka berturut-turut setelah Olimpiade Tokyo 2021.Sementara itu dua pegolf Korea Selatan, yakni Kim Joo-hyung atau Tom Kim dan An Byeong-hun, telah dipastikan akan berlaga di cabang olahraga golf putra Olimpiade Paris.