Penulis Buku Bergambar Yeom Hye-won Raih Penghargaan Boston Globe-Horn Book Awards

Photo : YONHAP News

Penulis dan ilustrator buku bergambar, Yeom Hye-won berhasil memenangkan penghargaan 'Boston Globe-Horn Book Awards' di Amerika Serikat, yang merupakan penghargaan bergengsi di dunia dalam kategori buku cerita bergambar.Berdasarkan pengumuman Boston Globe Media pada hari Senin (25/06) waktu setempat, penulis Yeom terpilih sebagai pemenang penghargaan kehormatan dalam kategori buku cerita bergambar bersama dengan Chelsea Lynn Wallace dengan bukunya "Oh My God, My Bad Day". Wallace menulis narasi cerita, sementara Yeom membuat ilustrasi untuk buku itu.Boston Globe-Horn Book Awards yang diresmikan pada tahun 1967, diselenggarakan oleh sebuah majalah 'Horn Book Magazine' dan memilih pemenang (winner) dan penghargaan kehormatan (honor) dalam tiga kategori, yakni novel, puisi, dan buku bergambar.Penulis Korea Selatan lainnya, yaitu Lee Su-ji, dan Baek Hee-na yang terkenal dengan buku bergambar 'Gurumbbang' (Cloud Bread), pernah dianugerahi penghargaan tersebut masing-masing pada tahun 2013 dan 2022 lalu.