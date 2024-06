Aktor Gang Dong-won dan Tao Yoo Diundang Jadi Anggota Academy Awards

Photo : YONHAP News

Aktor Korea Selatan, Gang Dong-won diundang untuk bergabung dengan Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), yang merupakan organisasi di balik penghargaan bergengsi Academy Awards.Pihak AMPAS pada hari Selasa (25/06) waktu setempat mengumumkan daftar 487 artis dan pakar dari seluruh dunia yang diundang untuk menjadi anggota baru.Nama Gang Dong-won yang tampil di film "Broker", "Peninsula", dan yang terbaru, "The Plot", dicantumkan dalam daftar tersebut, bersama Teo Yoo yang membintangi "Vertigo" dan "Past Lives."Terlebih lagi Celine Song, seorang penulis dan sutradara keturunan Korea yang tinggal di Kanada, dan aktor Amerika keturunan Korea Greta Lee yang muncul bersama Teo Yoo dalam film "Past Lives", semuanya masuk dalam daftar anggota AMPAS baru. Namun film tersebut sebelumnya tidak memenangkan penghargaan apa pun di Academy Awards tahun ini, meski dinominasikan untuk film terbaik dan skenario terbaik.Direktur musik "Decision to Leave" Jo Yeong-wook juga menerima undangan dari AMPAS. Dimana para undangan dapat menggunakan hak suaranya dalam Academy Awards, jika menerima undangan tersebut.Sejak tahun 2015, sejumlah aktor dan profesional film Korea terus menjadi anggota AMPAS. Secara khusus pada tahun 2020, ketika "Parasite" memenangkan empat trofi Oscar, pemerannya Choi Woo-shik, Park So-dam dan Cho Yeo-jeong, serta Lee Jung-un secara bersama-sama bergabung dengan AMPAS. Tahun lalu, Park Hae-il dari film "Decision to Leave" juga diundang untuk menjadi anggota.