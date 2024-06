Saham Webtoon Entertainment Oleh Naver Melonjak 9,5% Saat Debut di Nasdaq

Photo : KBS

Saham platform komik online Webtoon Entertainment, yang didukung oleh perusahaan teknologi raksasa Korea Selatan Naver Corporation, naik hampir 10% di atas harga penawaran saham perdana (IPO) dalam debutnya di pasar saham Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (27/06).Harga saham tersebut dibuka pada level 21 dolar 30 sen dan ditutup pada harga 23 dolar di Nasdaq Global Select Market, naik 9,5% dari harga IPO.Webtoon Entertainment menetapkan harga IPO 15 juta saham biasa pada kisaran harga tertinggi 21 dolar AS per saham pada hari Rabu (26/06), yang memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan 315 juta dolar AS, atau 440 miliar won, melalui IPO.Dengan melihat harga penutupan 23 dolar per saham pada hari perdagangan pertama, maka valuasi perusahaan diperkirakan mencapai 2,92 miliar dolar, atau sekitar 4 triliun won.Naver diketahui memiliki 63,4% saham di Webtoon Entertainment.Webtoon adalah komik pendek yang dibuat secara digital yang dioptimalkan untuk dibaca pada perangkat seluler. Berasal dari Korea Selatan pada awal tahun 2000-an, webtoon mendapatkan popularitas global dengan kesuksesan banyak film dan drama yang berasal dari webtoon.