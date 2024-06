Wakil Menlu AS dan Cina Membahas Konflik di Laut Cina Selatan Via Telepon

Photo : KBS News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri, Kurt Campbell dan Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Mao Zhaoxu mengadakan pembicaraan via telepon pada hari Kamis (27/06) waktu setempat.Wakil Menteri Campbell menyatakan keprihatinan yang signifikan atas tindakan Cina di wilayah laut Cina Selatan yang menimbulkan konflik terbesar antara Cina dan Filipina.Campbell juga menekankan janji pertahanan AS terhadap Filipina akan berbasis pada perjanjian pertahanan bersama.Ditambahkan pula, dia menekankan pentingnya kestabilan dan perdamaian di Selat Taiwan, serta menaruh keprihatinan atas dukungan Cina terhadap industri pertahanan Rusia.Selain itu, Wakil Menteri Campbell dan Wakil Menteri Mao Zhaoxu juga membahas berbagai isu lainnya, termasuk terkait Semenanjung Korea.