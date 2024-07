Upah Minimum Tahun 2025 Akan Berlaku Secara Umum Untuk Semua Industri

Photo : KBS News

Upah minimum Korea Selatan pada tahun depan akan berlaku secara umum untuk seluruh industri seperti yang diterapkan saat ini.Dalam sidang pleno ketujuh Komisi Upah Minimum pada hari Selasa (02/07), penerapan upah minimum yang dibedakan berdasarkan industri ditolak dengan 15 suara menolak, 11 suara mendukung, dan 1 suara tidak sah.Penerapan upah minimum yang berbeda telah lama menjadi perdebatan antara buruh dan manajemen, dengan mayoritas anggota komisi yang mewakili sektor publik diduga menentangnya.Sementara itu komunitas bisnis menyerukan untuk menurunkan upah minimum di sektor-sektor yang tidak memiliki kemampuan dalam membayar upah, seperti di sektor bisnis penginapan dan restoran. Namun kelompok-kelompok buruh menentang ide tersebut, dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan tujuan sistem.Setelah keputusan hari Selasa mengenai penerapan upah, pihak buruh dan manajemen diharapkan untuk mengajukan rancangan pertama mereka masing-masing dalam menetapkan jumlah upah minimum pada pertemuan berikutnya.Pihak buruh diperkirakan akan mengajukan usulan upah minimum yang lebih tinggi dari usulan tahun lalu yaitu 12.210 won, atau sekitar 8 dolar AS dan 79 sen per jam, sementara pihak manajemen kemungkinan akan meminta untuk tetap mempertahankan upah saat ini yaitu sebesar 9.860 won per jam.