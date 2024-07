BIFAN ke-28 Resmi Dibuka Pada 4 Juli dan Akan Berlangsung Selama 10 Hari

Photo : KBS News

Bucheon International Fantastic Film Festival atau BIFAN ke-28 resmi dibuka pada hari Kamis (04/07), dan akan berlangsung selama sepuluh hari.Panitia BIFAN menyatakan total ada sebanyak 255 film dari 49 negara, termasuk 112 film layar lebar dan 99 film pendek, akan diputar di festival film tahun ini.Khususnya, 15 film yang diproduksi dengan teknologi AI akan diputar melalui seksi 'AI Film International Competition Category' yang diperkenalkan untuk pertama kali pada tahun ini.Sejalan dengan hal itu, BIFAN berencana untuk menggelar konferensi terkait produksi video AI untuk memperkenalkan dampak teknologi video AI pada industri film dan berbagai kasus di luar negeri, serta membahas perluasan basis film melalui pengembangan teknologi AI.Film 'Love Lies Bleeding' dan film Hong Kong 'Twilight of the Warriors: Walled In' akan diputar sebagai karya pembuka dan penutup pada tanggal 4 dan 15 Juli mendatang.Selain itu, dalam festival tersebut juga tersedia berbagai acara menarik seperti pemutaran film gratis dan interaksi penonton dengan aktor, yakni 'Mengunjungi Bioskop Lingkungan Sekitar', 'Pameran Khusus Aktris Son Ye-jin', dan 'Program Karnaval Juli'.Panitia BIFAN menjelaskan bahwa pihaknya berencana untuk mempertahankan slogan 'Tidak Masalah Untuk Terlihat Aneh' sejak tahun 2021 lalu dan melanjutkan identitas festival film bergenre non-mainstream.Acara pembukaan yang diadakan di Bucheon Art Hall pada hari Kamis (04/07) ini dipandu oleh aktor Jeong Su-jeong dan Jang Dong-yoon, dan dihadiri sekitar 150 orang, termasuk sutradara dan aktor dari dalam dan luar negeri.Acara Pembukaan BIFAN ke-28 tahun ini turut disiarkan melalui kanal YouTube.