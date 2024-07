Surplus Transaksi Berjalan Mencapai Level Tertinggi 32 Bulan di Bulan Mei

Photo : YONHAP News

Neraca transaksi berjalan Korea Selatan kembali surplus di bulan Mei karena ekspor semikonduktor yang kuat.Menurut data sementara yang dirilis oleh Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Jumat (05/07), surplus transaksi berjalan mencapai 8,92 miliar dolar AS di bulan Mei dan mencapai level tertinggi dalam 32 bulan terakhir.Transaksi berjalan, yang tetap berada di posisi positif selama sebelas bulan berturut-turut di bulan Maret, mengalami defisit di bulan April namun berayun kembali ke surplus di bulan Mei.Surplus bulan Mei menandai yang terbesar dalam dua tahun dan delapan bulan sejak September 2021, ketika membukukan 9,51 miliar dolar.Sementara itu, neraca barang mencapai surplus 8,75 miliar dolar AS pada bulan Mei untuk membukukan surplus selama 14 bulan berturut-turut.Ekspor membukukan angka 58,9 miliar dolar AS di bulan Mei, naik 11,1% dari tahun sebelumnya, sementara impor turun 1,9% dari tahun ke tahun menjadi lebih dari 50,2 miliar dolar AS.