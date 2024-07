Presiden Yoon Akan Kunjungi AS Pada 8-11 Juli Mendatang

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol akan mengunjungi Hawaii dan Washington DC di Amerika Serikat (AS) pada tanggal 8-11 Juli mendatang untuk berpartisipasi dalam KTT Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan mengunjungi Komando Indo-Pasifik AS.Presiden Yoon akan mengadakan pertemuan bilateral dengan negara anggota NATO yang mencakup Ceko, Swedia, Finlandia, Norwegia, dan lainnya pada tanggal 10 Juli mendatang di Washington DC untuk membahas isu regional dan internasional.Selanjutnya pada hari Rabu malam (10/07) mendatang, Presiden Yoon dan Ibu Negara Kim Gun-hee akan berpartisipasi dalam jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Presiden Joe Biden.Pada pagi hari Kamis (11/07), Presiden Yoon dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan dengan para pemimpin dari empat negara mitra NATO di Indo-Pasifik, yaitu Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru, serta berpidato di Forum Publik NATO.Sebelum menjalankan jadwal terkait KTT NATO, Presiden Yoon akan mengunjungi Honolulu pada tanggal 8-9 Juli mendatang untuk meletakkan karangan bunga di Makam Nasional Pasifik AS yang menempatkan pasukan militer dalam Perang Korea, serta bertemu dengan warga Korea di AS.Selain itu, Yoon juga akan mengunjungi Komando Indo-Pasifik AS untuk memberikan semangat kepada para anggota militer setelah mendengarkan penjelasan terkait militer dan keamanan dari Komandan Komando Indo-Pasifik AS.